«Акрон» представил гостевую форму

«Акрон» презентовал выездную форму на сезон 2026/27.

О новом комплекте клуб рассказал:

Тольятти — в каждой нитке полотна. Отсылка к нашей большой общей истории.

Мозаичное панно «Радость труда» состоит из цветного непрозрачного стекла, которое специально заказывали и варили в различных городах СССР , а затем доставляли в Тольятти.

Было использовано более ста оттенков цветного стекла. Только чёрного насчитывается целых четыре тона.

В каждом фрагменте мозаики — впечатляющая волжская природа и искусство человеческого созидания.