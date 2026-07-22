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«Акрон» представил гостевую форму

сегодня, 13:52

«Акрон» презентовал выездную форму на сезон 2026/27.

«Акрон» представил гостевую форму

О новом комплекте клуб рассказал:

Тольятти — в каждой нитке полотна. Отсылка к нашей большой общей истории.

Мозаичное панно «Радость труда» состоит из цветного непрозрачного стекла, которое специально заказывали и варили в различных городах СССР, а затем доставляли в Тольятти.

Было использовано более ста оттенков цветного стекла. Только чёрного насчитывается целых четыре тона.

В каждом фрагменте мозаики — впечатляющая волжская природа и искусство человеческого созидания.

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Акрон
Источник: телеграм ФК «Акрон» Фото: The Football Union of Russia, Telegram-канал ФК «Акрон»
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uf4k64v2enq7
uf4k64v2enq7
сегодня в 14:41
Такая расцветка что бы грязь не сильно было видно.
Гость
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