Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года.
По итогам всемирного опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, игрок набрал 1179 очков. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе (717), третье — англичанин Джуд Беллингем (470).
каждое ОАО "Рога и Копыта" признает великим, тут где-то кроется дискредитация величия мне кажется))
Еще признали его истинно первым:
Всемирная Национальная Организация "Месси"
(Global National Organisation Messi - сокращенно GNOM)
а также
Популярное Интернациональное Сообщество Депутатов Аргентины
(Popular International Society Deputies of Argentina - PISDA)
и множество других важнейших структур.