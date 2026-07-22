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Месси — лучший игрок ЧМ-2026 по версии AIPS

сегодня, 14:41

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года.

По итогам всемирного опроса, в котором приняли участие 472 журналиста из 121 страны, игрок набрал 1179 очков. Второе место занял французский форвард Килиан Мбаппе (717), третье — англичанин Джуд Беллингем (470).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:13
Месси лучший спору нет . А Вот Рон только мешал своей сборной своим присутствием
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:03
про Роналду уже все забыли, ушел в историю на ровне с Роналдинье и Роналдо
lobsterdam
lobsterdam ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 14:58
И ещё Федерации настольной гимнастики и художественного тенниса
lazzioll
lazzioll
сегодня в 14:53
как говаривал небезысвестный чел "АСТАНАВИТЕСЬ". бл* сколько можно, это уже не смешно даже)) хотя вру. смешно. ему самому не зашкварно, интересно??
каждое ОАО "Рога и Копыта" признает великим, тут где-то кроется дискредитация величия мне кажется))

Еще признали его истинно первым:
Всемирная Национальная Организация "Месси"
(Global National Organisation Messi - сокращенно GNOM)

а также

Популярное Интернациональное Сообщество Депутатов Аргентины
(Popular International Society Deputies of Argentina - PISDA)

и множество других важнейших структур.
sx8s4by9w9xf
sx8s4by9w9xf
сегодня в 14:52
Можно поспорить... но я не буду....
augwq3nd7k6t
augwq3nd7k6t
сегодня в 14:42
Все по делу, на нем сборная Аргентины и выползла в финал.
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