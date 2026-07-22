«Факел» не будет делать массовую закупку

Спортивный директор «Факела» ответил на вопросы о задаче команды и возможных новых трансферах.

Специалист недавно пришёл в воронежский клуб, вернувшийся по итогам прошлого сезона в РПЛ .

Уже познакомился с командой. Вникаю в процесс, но времени мало. Работа интересная, поэтому огромное спасибо руководителям, которые дали шанс поработать в таком амбициозном проекте, как «Факел».

Первый год всегда тяжёлый и важный. Нужно переключиться, потому что уровень сопротивления в РПЛ совсем другой. Задача «Факела» — остаться в РПЛ . Все вместе будем идти к одной цели.

Появятся ли новые футболисты в составе «Факела»? Да, потому что ребятам нужна конкуренция. Массовой закупки не будет, потому что мы доверяем своим футболистам.

Нас встретили тепло. В Воронеже все желают удачи. Лично я готов к давлению со стороны болельщиков. В Самаре был тяжёлый период, но мы справились с задачей.