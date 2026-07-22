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«Факел» не будет делать массовую закупку

сегодня, 14:51

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов ответил на вопросы о задаче команды и возможных новых трансферах.

Специалист недавно пришёл в воронежский клуб, вернувшийся по итогам прошлого сезона в РПЛ.

Уже познакомился с командой. Вникаю в процесс, но времени мало. Работа интересная, поэтому огромное спасибо руководителям, которые дали шанс поработать в таком амбициозном проекте, как «Факел».

Первый год всегда тяжёлый и важный. Нужно переключиться, потому что уровень сопротивления в РПЛ совсем другой. Задача «Факела» — остаться в РПЛ. Все вместе будем идти к одной цели.

Появятся ли новые футболисты в составе «Факела»? Да, потому что ребятам нужна конкуренция. Массовой закупки не будет, потому что мы доверяем своим футболистам.

Нас встретили тепло. В Воронеже все желают удачи. Лично я готов к давлению со стороны болельщиков. В Самаре был тяжёлый период, но мы справились с задачей.

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Факел  Пименов Руслан
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:05
Ну, и правильно..
Бразиков скупит Зенит, арги потеряли лицо, испанцы не по карману, а африканцы уже приелись...
afmqygu9fm5m
afmqygu9fm5m
сегодня в 14:54
Офигеть... и появилось выражение "массовая закупка".....
Гость
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