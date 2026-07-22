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«Динамо» представило форму на новый сезон

сегодня, 16:05

Московское «Динамо» презентовало новую форму на сезон 2026/27. Клуб сообщил:

В основе дизайна от Bosco — исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад. Главный элемент новой формы — символ, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и чёрный комплект, посвящённый дню рождения Льва Яшина.

Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает лёгкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:35
Сметанин в баре, за кружкой пива, прикольно.
Так себе форма, не очень впечатляет. Ну ладно, еще, та, похожая на сгущенку. Помнится, Динамо в 1973, играло в желтых футболках и синих трусах, что тоже не очень соответствовало цветам клуба. Но синяя выглядит блеклой и вылинявшей. Ну а черная, которую готовят, вообще не понимаю... В 1977г., Динамо играло- в полностью синей, сочной форме, и именно в том сезоне, команда выиграла Кубок СССР и Кубок Сезона!!!
Я обратил внимание, что клуб, всё дальше отходит от своих истоков и Великой истории. Неудивительно...
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