«Динамо» представило форму на новый сезон

Московское «Динамо» презентовало новую форму на сезон 2026/27. Клуб сообщил:

В основе дизайна от Bosco — исторический динамовский ромб с легендарной литерой «Д», созданной ровно 100 лет назад. Главный элемент новой формы — символ, который напоминает о стремлении побеждать и дарить болельщикам яркие эмоции.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, команда получила фиолетовую резервную форму. Позже будет представлен и чёрный комплект, посвящённый дню рождения Льва Яшина.

Новая форма Bosco выполнена из современного эластичного материала, который обеспечивает лёгкость, комфорт и максимальную свободу движений на протяжении всего матча.