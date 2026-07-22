Новую форму «Динамо» сравнили с банкой сгущёнки

сегодня, 16:20

Московское «Динамо» показало новую форму на сезон 2026/27.

Её центральным элементом стал символ «V», означающий победу («victory»), а также исторический динамовский ромб.

Кто-то в комментариях под презентацией сравнил комплект с банкой сгущёнки.