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Аудитория ЧМ на Кинопоиске превысила 8,5 млн

сегодня, 16:41

Кинопоиск сообщил о рекордных показателях просмотра чемпионата мира 2026 года.

Аудитория турнира преодолела отметку в 8,7 млн обладателей подписки Плюс. В первую десятку матчей вошли: финал, полуфиналы, игра за третье место и четвертьфиналы. Самым популярным событием стала финальная встреча Испания — Аргентина, собравшая 4,5 млн.

Каждый подписчик в среднем посмотрел девять поединков, а аудитория почти поровну поделилась на мужчин и женщин.

Наиболее популярной сборной у болельщиков сервиса стала Португалия, набравшая 380 485 лайков. Также в числе лучших оказались Аргентина (378 171), Испания (276 290), Бразилия (201 438) и Франция (200 891).

Ранее стало известно о рекордном результате просмотра финала ЧМ на российском спортивном ТВ.

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