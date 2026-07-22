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Хамес Родригес ушёл из «Миннесоты»

сегодня, 16:58

Полузащитник Хамес Родригес покинул «Миннесоту Юнайтед». Клуб поблагодарил футболиста за выступления.

Игрок сборной Колумбии выступал за команду из МЛС с февраля после ухода из мексиканского «Леона».

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