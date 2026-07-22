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Месси вернулся в родной Росарио после финала ЧМ-2026

сегодня, 17:10

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернулся в родной Росарио. Футболист проведёт несколько дней в кругу семьи после поражения национальной команды в финале ЧМ-2026.

Дома футболист встретился со своим отцом Хорхе, который продолжает проходить курс лечения. Семья ранее сообщала о его проблемах со здоровьем, однако подробности не раскрывались.

Ожидается, что после непродолжительного отдыха Месси вернётся в расположение «Интер Майами» в конце июля или начале августа, чтобы продолжить выступления в MLS.

В финале ЧМ-2026 Аргентина уступила Испании со счётом 0:1.

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Аргентина  Месси Лионель
Перевод с espn.com Фото: Globallookpress
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:19
Пусть побудет дома в кругу семьи. Потом вернется в США где ему комфортно. В Аргентине ему делать ничего оттуда уезжают звезды, не самое лучшее место для жизни.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:34
Приехал, а на дворе сидит алжирец, которому ногу чуть не сломал, удаленный швейцарец, египтянин и просят, чтобы все поведал миру как оно есть и ничего не утаил
Гость
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