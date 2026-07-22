Месси вернулся в родной Росарио после финала ЧМ-2026

сегодня, 17:10

Капитан сборной Аргентины вернулся в родной Росарио. Футболист проведёт несколько дней в кругу семьи после поражения национальной команды в финале ЧМ -2026.

Дома футболист встретился со своим отцом Хорхе, который продолжает проходить курс лечения. Семья ранее сообщала о его проблемах со здоровьем, однако подробности не раскрывались.

Ожидается, что после непродолжительного отдыха Месси вернётся в расположение «Интер Майами» в конце июля или начале августа, чтобы продолжить выступления в MLS .