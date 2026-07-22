Смородская рассказала, за какие места будет бороться «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» ответила на вопрос, за какие места будет бороться московский клуб в новом сезоне РПЛ .

За тройку сможет бороться. Почему так? Вы думаете, что за первое место? Я так не считаю. Я не вижу, чтобы они хорошо укомплектовались для этого, никого особо не приобрели. И Воробьев ещё в «Краснодар» перешёл. И этот футболист, безусловно, станет потерей для «Локомотива». Поэтому за тройку.