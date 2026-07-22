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Смородская рассказала, за какие места будет бороться «Локомотив»

сегодня, 17:16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, за какие места будет бороться московский клуб в новом сезоне РПЛ.

За тройку сможет бороться. Почему так? Вы думаете, что за первое место? Я так не считаю. Я не вижу, чтобы они хорошо укомплектовались для этого, никого особо не приобрели. И Воробьев ещё в «Краснодар» перешёл. И этот футболист, безусловно, станет потерей для «Локомотива». Поэтому за тройку.

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Локомотив М  Смородская Ольга
Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:57, ред.
Оленька имеет квоту на прогнозы в РПЛ. Спартак и Локо были, на очереди Тольятти и Казань..., потом опять столичные..., а замыкать будет голодный Ростов.

P.S. Как там в народе говорят..." не родись красивой, а родись с фамилией Цукерман...."
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:55
Слегка подзабытая тётя напомнила о себе)))
Гость
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