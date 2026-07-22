«Совокупность факторов». Фомин — о провале Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, почему у Валерия Карпина не удалось достигнуть результата на должности главного тренера московского клуба.
Легко назвать одну причину, но ты понимаешь, что одной нет, совокупность факторов. Не будем перечислять все, просто не сложилось у команды и у клуба «Динамо» с главным тренером Валерием Карпиным.
Это вопрос взаимоотношений, вопрос результата в тот период. Так получилось. Но я до этого говорил и сейчас могу с уверенностью сказать, что Валерий Георгиевич — хороший тренер. Сложно назвать один фактор. Его требования, его философия как тренера… Я считаю ее современной. С ней и с ним можно добиваться результата. Отношения и требования по 10 дням в сборной и в клубе, где ты все время проводишь, чуть отличались.
Увы, в Динамо таких не нашлось. В Ростове было проще: там были не разбалованные большими деньгами футболисты, готовые и желавшие совершенствоваться и по футбольному расти. Карпин создал Ростов- грозу авторитетов, с которым, считались все российские топы.