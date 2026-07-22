«Совокупность факторов». Фомин — о провале Карпина в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» рассказал, почему у не удалось достигнуть результата на должности главного тренера московского клуба.

Легко назвать одну причину, но ты понимаешь, что одной нет, совокупность факторов. Не будем перечислять все, просто не сложилось у команды и у клуба «Динамо» с главным тренером Валерием Карпиным.

Это вопрос взаимоотношений, вопрос результата в тот период. Так получилось. Но я до этого говорил и сейчас могу с уверенностью сказать, что Валерий Георгиевич — хороший тренер. Сложно назвать один фактор. Его требования, его философия как тренера… Я считаю ее современной. С ней и с ним можно добиваться результата. Отношения и требования по 10 дням в сборной и в клубе, где ты все время проводишь, чуть отличались.