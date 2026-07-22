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Дивеев ответил критикам Криштиану Роналду

сегодня, 17:49

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о том, что некоторые считают Криштиану Роналду обузой для сборной Португалии.

Криштиану — это тот человек, который сколько всего выиграл, сколько всего создавал, сделал для той же Португалии. Люди, которые говорят, что он был обузой, — посмотрите, что было раньше. Ему 41 год, а он играет на чемпионате мира — не все так могут. Роналду выиграл абсолютно всё, играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед». Сейчас выступает в «Аль‑Насре», хотя все говорили: «Зачем ты туда переходишь?» Но посмотрите, теперь все туда переходят и играют в Саудовской Аравии.

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Зенит  Португалия  Дивеев Игорь  Криштиану Роналду
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:18
Дивеев столько наговорил и перечислил все достоинства Рона, которые никто не отрицает и которые все знают и без Дивеева. Вопрос только один- какой сейчас Роналду, и что он может показать на самом высоком уровне? Прошедший чемпионат показал, что нынешний Роналду- практически бесполезен...

Для сравнения, тот же Месси. Игроки- разные, и сравнению по позициям не подлежат, но в плане полезности для своих сборных- это небо и земля. Месси, который конструировал игру Аргентины и был её светлой мыслью, и Роналду, который, в большинстве случаев, как минимум, не помогал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:07, ред.
Дивеева по ходу прямо из детсада на поле выгнали...и обратно не выпускали.

Там хоть рядом с одной извилиной есть люди, чтоб таким как ИгоР субтитры показывать ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:06
Много слов, и все впустую
Роналду когда то был сильнейшим футболистом.
Сейчас он тень того Роналду.
Он не первый и не последний.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:54
Роналду НЕ выиграл абсолютно всё.
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