Дивеев ответил критикам Криштиану Роналду

Защитник «Зенита» поделился мнением о том, что некоторые считают обузой для сборной Португалии.

Криштиану — это тот человек, который сколько всего выиграл, сколько всего создавал, сделал для той же Португалии. Люди, которые говорят, что он был обузой, — посмотрите, что было раньше. Ему 41 год, а он играет на чемпионате мира — не все так могут. Роналду выиграл абсолютно всё, играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед». Сейчас выступает в «Аль‑Насре», хотя все говорили: «Зачем ты туда переходишь?» Но посмотрите, теперь все туда переходят и играют в Саудовской Аравии.