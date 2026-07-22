Дивеев ответил критикам Криштиану Роналду

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о том, что некоторые считают Криштиану Роналду обузой для сборной Португалии.
Криштиану — это тот человек, который сколько всего выиграл, сколько всего создавал, сделал для той же Португалии. Люди, которые говорят, что он был обузой, — посмотрите, что было раньше. Ему 41 год, а он играет на чемпионате мира — не все так могут. Роналду выиграл абсолютно всё, играл в «Реале», «Манчестер Юнайтед». Сейчас выступает в «Аль‑Насре», хотя все говорили: «Зачем ты туда переходишь?» Но посмотрите, теперь все туда переходят и играют в Саудовской Аравии.
Для сравнения, тот же Месси. Игроки- разные, и сравнению по позициям не подлежат, но в плане полезности для своих сборных- это небо и земля. Месси, который конструировал игру Аргентины и был её светлой мыслью, и Роналду, который, в большинстве случаев, как минимум, не помогал...
Там хоть рядом с одной извилиной есть люди, чтоб таким как ИгоР субтитры показывать ?
Роналду когда то был сильнейшим футболистом.
Сейчас он тень того Роналду.
Он не первый и не последний.