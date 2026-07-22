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Селюк оценил возможный переезд Головина в Саудовскую Аравию

сегодня, 18:08

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о том, что хавбек «Монако» Александр Головин может отправиться в Саудовскую Аравию.

Головин уже заработал определённые деньги, но, думаю, финансовый фактор всё же перевесит при принятии решения о его дальнейшей карьере. Если бы я был президентом клуба, я бы не обращал внимания на таких футболистов: если он рассматривает Саудовскую Аравию, значит, его интересует не столько футбол, сколько деньги. Следовательно, в команду он придёт доигрывать, а это нужно не всем.

Головин до перехода в «Монако» выступал за московский ЦСКА. Трансфер произошел в 2018 году.

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