Семин: «От нового сезона жду серьезную конкуренцию за чемпионство»

Российский тренер Юрий Сёмин признался, чего он ждёт от старта нового сезона в РПЛ.
От нового сезона снова жду серьезную конкуренцию за чемпионство. Я даже не сомневаюсь в этом. Есть сильные «Краснодар» и «Зенит», но остальные топ-клубы сильно не отстают. «Динамо» начнет с новым тренером и сильным составом. Их можно спокойно считать претендентами даже на первое место. Они не просто так решили вернуть тренера, с которым ранее был определенный успех.
Новый сезон в России начался матчем за Суперкубок страны, который завоевал питерский «Зенит».
Всю эту возможную конкуренцию создает сам Зенит, или правильнее будет сказать- его отмирающий тренер. С таким составом и такими финансовыми возможностями, Зенит, в принципе не должен кого-то замечать........................................