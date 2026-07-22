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Семин: «От нового сезона жду серьезную конкуренцию за чемпионство»

сегодня, 18:52

Российский тренер Юрий Сёмин признался, чего он ждёт от старта нового сезона в РПЛ.

От нового сезона снова жду серьезную конкуренцию за чемпионство. Я даже не сомневаюсь в этом. Есть сильные «Краснодар» и «Зенит», но остальные топ-клубы сильно не отстают. «Динамо» начнет с новым тренером и сильным составом. Их можно спокойно считать претендентами даже на первое место. Они не просто так решили вернуть тренера, с которым ранее был определенный успех.

Новый сезон в России начался матчем за Суперкубок страны, который завоевал питерский «Зенит».

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Capral
Capral
сегодня в 19:00
Странно, многие считают, что и Спартак способен включиться в борьбу за чемпионство, а этот, даже не вспомнил про КБ. Краснодар? Потеряв Сперцяна и до сих пор не найдя ему достойную замену, Семин, в то же время, считает и Краснодар одним из соискателей...
Всю эту возможную конкуренцию создает сам Зенит, или правильнее будет сказать- его отмирающий тренер. С таким составом и такими финансовыми возможностями, Зенит, в принципе не должен кого-то замечать........................................
Гость
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