Семин: «От нового сезона жду серьезную конкуренцию за чемпионство»

Российский тренер признался, чего он ждёт от старта нового сезона в РПЛ .

От нового сезона снова жду серьезную конкуренцию за чемпионство. Я даже не сомневаюсь в этом. Есть сильные «Краснодар» и «Зенит», но остальные топ-клубы сильно не отстают. «Динамо» начнет с новым тренером и сильным составом. Их можно спокойно считать претендентами даже на первое место. Они не просто так решили вернуть тренера, с которым ранее был определенный успех.