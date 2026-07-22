Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2026

«Интер Майами» объявил о переходе Каземиро

сегодня, 19:38

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2029 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

«Интер Майами» объявил о переходе Каземиро

Подписывайся в ВК
Все новости
«Челси» побил трансферный рекорд. Новичок отказался от Лиги чемпионов
Сегодня, 15:07Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Официально«Челси» объявил о трансфере Моргана Роджерса
Сегодня, 00:08 Фото
ОфициальноЭкс-футболист «Рубина» перешёл в «Порту»
Вчера, 00:20
ОфициальноМЮ подписал 18-летнего вингера «Тоттенхэма»
20 июля
Официально«Астон Вилла» объявила о переходе Жоао Гомеса из «Вулверхэмптона»
20 июля
Официально«Айнтрахт» приобрёл 19-летнего хавбека «Баварии»
18 июля
Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 19:50
Жди, бразильский боец.. Скоро аргентинские подвалят.. Уругвайский там на месте.. Такой нынче в Майами соккер.. 😄
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 