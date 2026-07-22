«Интер Майами» объявил о переходе Каземиро

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Контракт с футболистом подписан до 30 июня 2029 года. Переход состоялся на правах свободного агента.
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