Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Маринкин: «В „Динамо“ все получают удовольствие от тренировок со Шварцом»

сегодня, 19:39

Хавбек московского «Динамо» Тимофей Маринкин оценил то, как проходят летние сборы столичного коллектива. Футболист похвалил работу главного тренера Сандро Шварца.

Сборы пока идут отлично, вся команда и я в полном восторге. Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Шварц пытается донести до нас свои требования, думаю, рад, что получается. В коллективе отличная атмосфера, я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри.

В первом туре нового сезона РПЛ московское «Динамо» примет «Крылья Советов».

Подписывайся в ВК
Все новости
Бускетс собирается начать тренерскую карьеру
Сегодня, 19:34
Чалов прибыл в Москву, где будет восстанавливаться после травмы
Вчера, 23:26
Гроза сорвала тренировку Испании перед финалом ЧМ
18 июля
Ямаль и Порро тренировались по индивидуальной программе перед финалом ЧМ
16 июля
Месси: «Готовился к этому чемпионату мира почти год»
16 июля
ОфициальноБекхэм посетил тренировку сборной Англии
11 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 