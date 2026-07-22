Маринкин: «В „Динамо“ все получают удовольствие от тренировок со Шварцом»

Хавбек московского «Динамо» Тимофей Маринкин оценил то, как проходят летние сборы столичного коллектива. Футболист похвалил работу главного тренера Сандро Шварца.
Сборы пока идут отлично, вся команда и я в полном восторге. Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Шварц пытается донести до нас свои требования, думаю, рад, что получается. В коллективе отличная атмосфера, я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри.
В первом туре нового сезона РПЛ московское «Динамо» примет «Крылья Советов».