Маринкин: «В „Динамо“ все получают удовольствие от тренировок со Шварцом»

Хавбек московского «Динамо» оценил то, как проходят летние сборы столичного коллектива. Футболист похвалил работу главного тренера .

Сборы пока идут отлично, вся команда и я в полном восторге. Мы все получаем удовольствие от тренировок с ним. Шварц пытается донести до нас свои требования, думаю, рад, что получается. В коллективе отличная атмосфера, я не так давно в команде, но это лучшее, что я видел изнутри.