В «Барселоне» уверены, что всё-таки подпишут Альвареса

«Барселона» сохраняет уверенность в том, что сможет оформить переход нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Руководство каталонского клуба считает, что выбранная стратегия ожидания и давления в конечном итоге позволит добиться согласия мадридцев на трансфер.
Ранее стало известно, что нападающий 10 августа может пропустить по своей инициативе первую предсезонную тренировку «Атлетико», чтобы усилить давление на руководство клуба.
На таком высоком уровне ... и так тупо включать быка, - несолидно.