В «Барселоне» уверены, что всё-таки подпишут Альвареса

сегодня, 20:30

«Барселона» сохраняет уверенность в том, что сможет оформить переход нападающего «Атлетико» .

Руководство каталонского клуба считает, что выбранная стратегия ожидания и давления в конечном итоге позволит добиться согласия мадридцев на трансфер.

Ранее стало известно, что нападающий 10 августа может пропустить по своей инициативе первую предсезонную тренировку «Атлетико», чтобы усилить давление на руководство клуба.