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В «Барселоне» уверены, что всё-таки подпишут Альвареса

сегодня, 20:30

«Барселона» сохраняет уверенность в том, что сможет оформить переход нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Руководство каталонского клуба считает, что выбранная стратегия ожидания и давления в конечном итоге позволит добиться согласия мадридцев на трансфер.

Ранее стало известно, что нападающий 10 августа может пропустить по своей инициативе первую предсезонную тренировку «Атлетико», чтобы усилить давление на руководство клуба.

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Барселона  Атлетико М  Альварес Хулиан
Перевод с marca.com Фото: Globallookpress
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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:17
Барселона уже много раз покупала всяких Дембеле, Коутинье, Гризман за много мильенов долларов, "звезд" одного сезона. так там хоть их покупали на пике, а Альварес же все показал чего он стоит на ЧМ. опять на те же грабли. купят за 150, а через год продадут назад в Атлетико за 50
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:57, ред.
Политика конфронтации не красит Лапорту и подрывает его авторитет.

На таком высоком уровне ... и так тупо включать быка, - несолидно.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 20:44
После чм стоит ли его подписывать?
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