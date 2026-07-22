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Маухуб нарушил режим в «Динамо» и был выставлен на трансфер

сегодня, 20:32

Нападающий Эль Мехди Маухуб может уйти из «Динамо».

Московский клуб выставил марокканца на трансфер в связи с нарушением режима. За трансфер форварда «бело-голубые» просят 3,5 млн евро.

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Динамо М  Маухуб Эль Мехди
Источник: championat.com Фото: Alexander Lyubarskiy / The Football Union of Russi
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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
сегодня в 21:09
Коллекционер жёлтых и красных карточек. Давно пора его сбагрить.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
сегодня в 21:03
Похоже с Лунёвым на пару табак жевали ))) Луня продлили, а этого на выход. Гении в руководстве Динамо ) Так толком и не раскрылся этот нап в Динамо.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:01
Бестолковый парень. Если 3,5 выручат, то это большая удача.
баск
баск ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:55
Вот-вот, забирайте его, просим-то недорого..)
А то всё Тюкавин, Тюкавин.. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:51
Гость
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