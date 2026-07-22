Маухуб нарушил режим в «Динамо» и был выставлен на трансфер

Нападающий Эль Мехди Маухуб может уйти из «Динамо».
Московский клуб выставил марокканца на трансфер в связи с нарушением режима. За трансфер форварда «бело-голубые» просят 3,5 млн евро.
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А то всё Тюкавин, Тюкавин.. ))