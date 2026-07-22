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Педру Нету стал трансферной целью «Ливерпуля»

сегодня, 20:58

Нападающий «Челси» Педру Нету попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» уже долгое время изучают вариант с трансфером португальца. До закрытия трансферного окна руководство примет решение, стоит ли делать предложение о переходе форварда.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:11
После покупки Роджерса, Нету будет тяжеловато в Челси.
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