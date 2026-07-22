Педру Нету стал трансферной целью «Ливерпуля»

сегодня, 20:58

Нападающий «Челси» попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» уже долгое время изучают вариант с трансфером португальца. До закрытия трансферного окна руководство примет решение, стоит ли делать предложение о переходе форварда.