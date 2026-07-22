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Радимов сравнил Соболева с Месси

сегодня, 22:51
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на то, что Александра Соболева вызвали на заседание КДК РФС из-за празднования гола «Спартаку» в матче за Суперкубок России.

Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК. Ну, запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК.

Месси забил на «Сантьяго Бернабеу», снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». В Испании не пришло наказать его. Понятно, что Соболев — не Месси, но он такой же футболист.

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