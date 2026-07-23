«Зенит» за 20 млн евро может купить Пуэрту у «Расинга»

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«Зенит» продолжает работу над трансфером полузащитника «Расинга» .

Петербургский клуб ведёт переговоры с испанской стороной о переходе 24-летнего колумбийца. Предполагаемая сумма сделки может составить около 20 миллионов евро.