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«Зенит» за 20 млн евро может купить Пуэрту у «Расинга»

сегодня, 00:32

«Зенит» продолжает работу над трансфером полузащитника «Расинга» Густаво Пуэрты.

Петербургский клуб ведёт переговоры с испанской стороной о переходе 24-летнего колумбийца. Предполагаемая сумма сделки может составить около 20 миллионов евро.

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