Названа сумма, которую «Зенит» предложил за трансфер Карпукаса

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас находится в сфере интересов «Зенита».
«Сине-бело-голубые» хотят подписать футболиста летом, поэтому предложили за его трансфер 5 млн евро. Руководство «железнодорожников» пока взяло время на раздумья.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет