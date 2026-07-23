Названа сумма, которую «Зенит» предложил за трансфер Карпукаса

сегодня, 08:06

Полузащитник «Локомотива» находится в сфере интересов «Зенита».

«Сине-бело-голубые» хотят подписать футболиста летом, поэтому предложили за его трансфер 5 млн евро. Руководство «железнодорожников» пока взяло время на раздумья.