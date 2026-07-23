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Названа сумма, которую «Зенит» предложил за трансфер Карпукаса

сегодня, 08:06

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас находится в сфере интересов «Зенита».

«Сине-бело-голубые» хотят подписать футболиста летом, поэтому предложили за его трансфер 5 млн евро. Руководство «железнодорожников» пока взяло время на раздумья.

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Зенит  Локомотив М  Карпукас Артём
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа» Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
khx5ur79cjmb
khx5ur79cjmb
сегодня в 09:15
Вряд ли Зениту нужен такой средненький игрок за такие деньги.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 09:03, ред.
Почему внутри страны у рабовладельцев купля-продажа идёт в евро, куда ЦБ смотрит?
Capral
Capral
сегодня в 08:32
И половину этих денег не стоит. У Зенита явно нездоровый интерес к разного рода посредственностям...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:14
Хорошие деньги,надо продавать.
Гость
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