Гризманн дебютировал в МЛС, забив гол

«Орландо Сити» на выезде обыграл «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче регулярного чемпионата МЛС (4:0).
Один из мячей забил нападающий Антуан Гризманн на 48-й минуте. Для него это первая игра и гол после перехода в клуб из США.
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