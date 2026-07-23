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«Чикаго Файр» уступил «Интер Майами» в первом матче Левандовского

сегодня, 08:47
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 2Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго ФайрЗавершен

«Интер Майами» выиграл у «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС (3:2).

У клуба из Флориды мячи забили Луис Суарес (27-я — с пенальти и 51-я минута) и Престон Пламбек (87). У проигравших отметился Пусо Дитеджане (67). Счет был открыт на 18-й минуте, когда вратарь «Интер Майами» Рокко Риос не сумел попасть по мячу после паса одноклубника. В результате эпизода на голкипера записали автогол.

Для польского нападающего гостей Роберта Левандовского эта игра стала первой за команду из США. Он провёл на поле 62 минуты, не сделав результативных действий. Дебютировать футболист в МЛС должен был 17 июля, но поединок с «Ванкувером» был отменён и перенесён из-за неблагоприятного воздуха, возникшего на фоне лесных пожаров в Канаде. К команде форвард присоединился 29 июня, подписав контракт до конца сезона-2027/28.

Выступающий за «Интер Майами» лучший футболист прошлого сезона лиги нападающий Лионель Месси не принял участия во встрече — ему предоставлен отдых в связи с игрой на чемпионате мира, в котором сборная Аргентины дошла до финала, где уступила Испании (0:1 после дополнительного времени).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:13
Неудачный дебют поляка)) но косяк вратаря Интера просто убил
bc7q4mdak9m6
bc7q4mdak9m6
сегодня в 08:55
И это без Месси. С ним бы вообще разгромили бы по полной.
Гость
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