«Чикаго Файр» уступил «Интер Майами» в первом матче Левандовского

сегодня, 08:47

«Интер Майами» выиграл у «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС (3:2).

У клуба из Флориды мячи забили Луис Суарес (27-я — с пенальти и 51-я минута) и Престон Пламбек (87). У проигравших отметился Пусо Дитеджане (67). Счет был открыт на 18-й минуте, когда вратарь «Интер Майами» Рокко Риос не сумел попасть по мячу после паса одноклубника. В результате эпизода на голкипера записали автогол.

Для польского нападающего гостей эта игра стала первой за команду из США . Он провёл на поле 62 минуты, не сделав результативных действий. Дебютировать футболист в МЛС должен был 17 июля, но поединок с «Ванкувером» был отменён и перенесён из-за неблагоприятного воздуха, возникшего на фоне лесных пожаров в Канаде. К команде форвард присоединился 29 июня, подписав контракт до конца сезона-2027/28.

Выступающий за «Интер Майами» лучший футболист прошлого сезона лиги нападающий не принял участия во встрече — ему предоставлен отдых в связи с игрой на чемпионате мира, в котором сборная Аргентины дошла до финала, где уступила Испании (0:1 после дополнительного времени).