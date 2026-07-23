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ФИФА объявила символическую сборную ЧМ-2026

сегодня, 09:57

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, за которую проголосовали болельщики.

В неё вошли:

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде, 39.6 %).

Защитники: Педро Порро (Испания, 18.74 %), Лисандро Мартинес (Аргентина, 10.28 %), Дайотчанкуль Упамекано (Франция, 14.93 %), Марк Кукурелья (Испания, 22.56 %).

Полузащитники: Родри (Испания, 15.34 %), Майкл Олисе (Франция, 18.94 %), Джуд Беллингем (Англия, 29.02 %).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 22.17 %), Эрлинг Холанд (Норвегия, 27.46 %), Килиан Мбаппе (Франция, 29.8 %).

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Все комментарии
ezj5jn38k7ra
ezj5jn38k7ra
сегодня в 11:09
За вратарскую позицию рад, Возинья всех уделал
Яна Цист
Яна Цист
сегодня в 10:57
Мужики, не ведитесь на всякие паблики и каналы в телеге по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «прогноз СОТКА». 14 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:29, ред.
У Кейна 6 голов, у Холланда 7. Вердикт очевиден.
zvh3y8aep4gx
zvh3y8aep4gx
сегодня в 10:26
а что символического в Возинье? куча пропущенных голов за турнир?
Capral
Capral
сегодня в 10:25
А что, Кейн сыграл хуже, чем Холанд?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:20
Символическая сборная самых обсуждаемых игроков
tc3njsy4baaf
tc3njsy4baaf
сегодня в 10:03
Это кто же написал такую ересь????Только тот кто не разбирается в футболе!!!Представляю чтобы написали бумага-мараки,еслибы победила аргентина????!!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:01
Чет маловато аргентинцев 🙃😁 ФИФА, что с тобой…
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