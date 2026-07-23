ФИФА объявила символическую сборную ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года, за которую проголосовали болельщики.
В неё вошли:
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде, 39.6 %).
Защитники: Педро Порро (Испания, 18.74 %), Лисандро Мартинес (Аргентина, 10.28 %), Дайотчанкуль Упамекано (Франция, 14.93 %), Марк Кукурелья (Испания, 22.56 %).
Полузащитники: Родри (Испания, 15.34 %), Майкл Олисе (Франция, 18.94 %), Джуд Беллингем (Англия, 29.02 %).
Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 22.17 %), Эрлинг Холанд (Норвегия, 27.46 %), Килиан Мбаппе (Франция, 29.8 %).