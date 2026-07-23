В РФС допускают работу иностранных арбитров в РПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о возможном привлечении к работе в чемпионате России арбитров из-за рубежа.

Российские бригады судей неоднократно работали за пределами страны, в частности, в Саудовской Аравии в рамках обмена опытом.

Ограничения законодательства пока не преодолены. Это сейчас связано с миграционной политикой и не является, как я понимаю, главным приоритетом государства. Поэтому у нас есть ограничения именно законодательные. Когда мы их преодолеем, безусловно, будем приглашать (иностранных судей), потому что принцип взаимности — это главное в международном сотрудничестве.

Да, сейчас за границей нуждаются в наших судьях, какое-то количество арбитров имеет международный опыт. Но если бы у нас был взаимообмен, тогда мы могли бы и наших менее опытных молодых судей ФИФА использовать в программе обмена с другими государствами. Сейчас же договориться о назначении именно молодых судей, которые ещё не имеют большой репутации, как у Кирилла Левникова и у Сергея Карасёва, тяжело.

Поэтому мы надеемся, что это произойдёт, но здраво оцениваем, что у государства сейчас много других задач, чем заниматься именно этим очень узким вопросом. Относимся к этому с пониманием, но ждём, что вопрос решится. Форсировать сейчас я не вижу возможности и необходимости.