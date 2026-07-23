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Вендел: «Может быть, играл бы в „Реале“, а может — в „Барселоне“»

сегодня, 10:54

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал слова тренера «сине-бело-голубых» Виллиама де Оливейры, который ранее заявил, что хавбек мог бы выступать за «Реал».

В футболе возможно всё. Может быть, играл бы в «Реале», а может — в «Барселоне». Никто этого не знает. Как я уже говорил, многое в жизни зависит от судьбы. Предпочитаю продолжать спокойно работать и не загадывать наперед. Сейчас я счастлив в «Зените», мне здесь хорошо, я хочу выиграть с этим клубом еще много титулов. Все мои мысли сейчас связаны именно с «Зенитом».

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Зенит  Реал  Барселона  Вендел
Источник: sport-express.ru Фото: The Football Union of Russia
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