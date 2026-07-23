Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1-го тура чемпионата России.
ЦСКА – «Балтика»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.
«Акрон» – «Зенит»: судья – Андрей Прокопов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – «Динамо» Махачкала: судья – Игорь Капленков
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.
«Спартак» – «Родина»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Владимир Казьменко.
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.