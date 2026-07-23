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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ

сегодня, 11:10

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1-го тура чемпионата России.

ЦСКА – «Балтика»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.

«Акрон» – «Зенит»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – «Динамо» Махачкала: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

«Спартак» – «Родина»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Владимир Казьменко.

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 12:18
Спартак решил не рисковать
Capral
Capral
сегодня в 12:08, ред.
Сухой на VAR?))) Дальше без комментариев...
7g4rwa7fnez5
7g4rwa7fnez5
сегодня в 11:47
Спартаку, как всегда пошли на встречу, и в первом же матче поставили на ВАР их любимых судей Кукуяна и Москалева, ранее дисквалифицированных за подсуживание спартаку.
    wvjgyz69d535
    wvjgyz69d535
    сегодня в 11:13
    Ну что... пожелаю не лишнего свистка и не косяков.... удачи в первых матчах.
    Гость
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