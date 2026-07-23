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Кирилл Глебов заявил, что Челестини хвалил игроков ЦСКА после поражений

сегодня, 11:30

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением об увольнении Фабио Челестини с должности главного тренера московского клуба.

Фабио был добрым тренером, никогда особо не «пихал», в хорошем смысле «пощечины» не давал. Хотя иногда это нужно.

А мы не были готовы к тому, что даже за поражение нас похвалят или после ничьей с командой из второй восьмерки скажут: «Молодцы, набрали одно очко». Наверное, в какой‑то момент Фабио должен был сказать команде, что всё ужасно, надо собраться, иначе будет полная, простите, задница. Хотя каждый из нас это, безусловно, понимал. Когда у тебя есть тренер, который говорит, что ты — образно выражаясь — плох, все‑таки это работает по‑другому. Чтобы привести в нормальное русло команду целиком, не всегда достаточно того, что отдельно каждый думает про себя.

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ЦСКА  Челестини Фабио  Глебов Кирилл
Источник: matchtv.ru Фото: Andrey Shramko / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:16
После провала Челестини, армейцам нужен опытный наставник, могущий вернуть команде уверенность и поставить игру. Судя по недавнему товарняку ЦСКА, команда в плохом состоянии и уверенности в том, что молодой и неопытный тренер сможет провести полноценный сезон, у меня нет. Хотелось бы ошибиться, но...
mree7jbgex4b
mree7jbgex4b
сегодня в 11:49
Теперь Челестини ищет работу доброго тренера в другом месте.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:42
На руководящей должности мягким быть нельзя. Доброту принимают за слабость.
particular
particular
сегодня в 11:38
У швейцарца было деформированное представление о кнуте и прянике...
Гость
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