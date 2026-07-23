Кирилл Глебов заявил, что Челестини хвалил игроков ЦСКА после поражений

Полузащитник ЦСКА поделился мнением об увольнении с должности главного тренера московского клуба.

Фабио был добрым тренером, никогда особо не «пихал», в хорошем смысле «пощечины» не давал. Хотя иногда это нужно.

А мы не были готовы к тому, что даже за поражение нас похвалят или после ничьей с командой из второй восьмерки скажут: «Молодцы, набрали одно очко». Наверное, в какой‑то момент Фабио должен был сказать команде, что всё ужасно, надо собраться, иначе будет полная, простите, задница. Хотя каждый из нас это, безусловно, понимал. Когда у тебя есть тренер, который говорит, что ты — образно выражаясь — плох, все‑таки это работает по‑другому. Чтобы привести в нормальное русло команду целиком, не всегда достаточно того, что отдельно каждый думает про себя.