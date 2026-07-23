Кубок Африки расширили до 28 команд

сегодня, 11:59

Количество участников Кубка африканских наций увеличено до 28. Об этом на пресс-конференции заявил президент Африканской конфедерации футбола (CAF) .

Следующий турнир пройдёт в 2027 году в Кении, Танзании и Уганде с 19 июня по 17 июля. Предыдущее расширение было в 2019-м, когда участие приняли 24 сборных.

Ожидается, что теперь в финальном этапе появится седьмая группа. К двум лучшим командам из каждой из семи групп (всего 14 сборных) присоединятся две лучшие команды, занявшие третьи места, сформировав таким образом финальную сетку плей-офф из 16 участников.

Кроме того, чтобы закрепить успех африканских сборных на ЧМ -2026, CAF увеличит инвестиции в свои 54 ассоциации-члена. Помимо реконструкции стадионов, конфедерация запустит масштабную программу создания континентальных юношеских академий. Эта инициатива, разработанная при поддержке частных партнёров и правительств, обеспечит всестороннюю поддержку (как в образовательном, так и в спортивном плане), помогая талантливым игрокам перейти в профессиональный футбол.

CAF также вновь подчеркнула необходимость строгого соблюдения системы лицензирования клубов для обеспечения финансовой прозрачности и своевременной выплаты заработной платы. Приоритетными задачами остаются развитие судейства мирового уровня и повсеместное внедрение системы VAR .

Также произошли существенные изменения в финансовых условиях женского Кубка Африки. Общий призовой фонд вырастет на 67% — с 3,475 млн до 5,8 млн долларов. Победитель получит 2 млн (ранее был 1 млн), финалист — 750 000 (+50%), а команда, занявшая третье место — 500 тысяч.