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«Реал» показал выездную форму на предстоящий сезон

сегодня, 12:27

Мадридский «Реал» и adidas представили гостевой вариант формы на сезон 2026/27.

Она выполнена в тёмно-зелёных тонах с элементами цвета слоновой кости, переосмысливая классическое сочетание оттенков в современном ключе.

Футболка украшена тонким геометрическим узором, в который вплетены инициалы клуба, и дополнена современным воротником с окантовкой цвета слоновой кости. На ней также размещён логотип adidas Trefoil, символизирующий связь между инновациями в области спорта высоких достижений, футбольной культурой и стилем за пределами поля.

«Реал» показал выездную форму на предстоящий сезон

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:41
Не впечатляет, если честно. Смотрится мрачновато. Вместе с тем, смотрится богато, но не в цветах клуба, если ничего не путаю.
DXTK
DXTK
сегодня в 12:36
Эти ребятки хорошо бы смотрелись в розовом цвете......
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