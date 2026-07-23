«Реал» показал выездную форму на предстоящий сезон

сегодня, 12:27

Мадридский «Реал» и adidas представили гостевой вариант формы на сезон 2026/27.

Она выполнена в тёмно-зелёных тонах с элементами цвета слоновой кости, переосмысливая классическое сочетание оттенков в современном ключе.

Футболка украшена тонким геометрическим узором, в который вплетены инициалы клуба, и дополнена современным воротником с окантовкой цвета слоновой кости. На ней также размещён логотип adidas Trefoil, символизирующий связь между инновациями в области спорта высоких достижений, футбольной культурой и стилем за пределами поля.