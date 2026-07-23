Отстранение России могут оспорить в суде

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований «Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России» заявил о возможности оспорить решение о недопуске российских футболистов, биатлонистов и легкоатлетов до международных турниров.

Ранее журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети Х сообщал, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на соревнования после рекомендаций Международного олимпийского комитета ( МОК ) о снятии санкций со спортсменов из России. Как отметил Дегтярев, ФИФА понимает, что Россию нужно возвращать, однако ситуация упирается в позицию Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

Будем искать ключики в биатлоне в судебном порядке, в лёгкой атлетике, футболе. В этих кейсах.