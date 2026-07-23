Отстранение России могут оспорить в суде

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время круглого стола Экспертного института социальных исследований «Спортивный суверенитет и олимпийское будущее России» заявил о возможности оспорить решение о недопуске российских футболистов, биатлонистов и легкоатлетов до международных турниров.
Ранее журналист Роб Харрис на своей странице в соцсети Х сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на соревнования после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций со спортсменов из России. Как отметил Дегтярев, ФИФА понимает, что Россию нужно возвращать, однако ситуация упирается в позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Будем искать ключики в биатлоне в судебном порядке, в лёгкой атлетике, футболе. В этих кейсах.
Российские футбольные команды отстранены от международных турниров с 2022 года из-за ситуации на Украине. Ранее Российский футбольный союз (РФС) оспаривал санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS), но иски организации не были удовлетворены. Позже генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что организация рассматривает вариант с повторным обращением в CAS по вопросу допуска команд на международный уровень.
Результат, правда, будет зависеть от "политического момента" в данный конкретный период.
Цирк какой-то в исполнении министра спорта...