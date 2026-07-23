МЛС расследует переход Каземиро

МЛС проводит расследование в связи с обвинениями касательно перехода полузащитника Каземиро в «Интер Майами».
Вчера было официально объявлено о трансфере бразильца в клуб из Флориды на правах свободного агента.
Обвинения касаются «прав на открытие» — системы, предоставляющей клубам МЛС приоритетное право на подписание иностранного футболиста, не зарегистрированного в лиге. В соответствии с ней ни один клуб не может вступать в переговоры с игроком, если такие права зарегистрированы на другую команду. Исключение — получение прав или договорённость с клубом, который ими владеет.
В ситуации с хавбеком права принадлежали «Лос-Анджелес Гэлакси».
В официальном заявлении лига сообщила:
МЛС рассматривает обвинение в попытке переманить игрока клубом «Интер Майами». Лига собирает всю необходимую информацию и воздержится от дальнейших комментариев до завершения расследования.
Хотя «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» достигли соглашения по приоритетному подписанию Каземиро, условия соглашения будут опубликованы после завершения расследования по делу о незаконном переманивании игроков.