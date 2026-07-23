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МЛС расследует переход Каземиро

сегодня, 13:25

МЛС проводит расследование в связи с обвинениями касательно перехода полузащитника Каземиро в «Интер Майами».

Вчера было официально объявлено о трансфере бразильца в клуб из Флориды на правах свободного агента.

Обвинения касаются «прав на открытие» — системы, предоставляющей клубам МЛС приоритетное право на подписание иностранного футболиста, не зарегистрированного в лиге. В соответствии с ней ни один клуб не может вступать в переговоры с игроком, если такие права зарегистрированы на другую команду. Исключение — получение прав или договорённость с клубом, который ими владеет.

В ситуации с хавбеком права принадлежали «Лос-Анджелес Гэлакси».

В официальном заявлении лига сообщила:

МЛС рассматривает обвинение в попытке переманить игрока клубом «Интер Майами». Лига собирает всю необходимую информацию и воздержится от дальнейших комментариев до завершения расследования.

Хотя «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» достигли соглашения по приоритетному подписанию Каземиро, условия соглашения будут опубликованы после завершения расследования по делу о незаконном переманивании игроков.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:27
Ну расмотрят и дело с концом.
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