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«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

сегодня, 13:42

«Ахмат» представил новую форму на сезон 2026/27. О домашнем комплекте клуб сообщил:

ФК «Ахмат» впервые подготовил чёрно-зелёный комплект игровой формы. Автором эскиза стал заслуженный художник Чеченской Республики Рустам Яхиханов.

На форме изображены сторожевые башни, которые являются одним из ярчайших архитектурных и культурных символов нашего региона. Такое джерси переносит спортивный стиль в повседневный лайфстайл.

«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

Выездной вариант:

Второй комплект — от бренда JOGEL, выполнен в наших традиционных бело-зелёных цветах с рисунком, напоминающим горные массивы Чеченской Республики.

Это посвящение нашей природе, культурным традициям и флагу.

«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

Также был презентован третий комплект:

Форма разработана брендом JOGEL и соответствует самым актуальным требованиям к спортивной экипировке высшего уровня.

«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

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Ахмат
Источник: Телеграм-канал ФК «Ахмат» Фото: The Football Union of Russia
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ht8zfbe7dy54
ht8zfbe7dy54
сегодня в 13:50
Приличная форма, без излишеств.
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