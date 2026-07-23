«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

«Ахмат» представил новую форму на сезон 2026/27. О домашнем комплекте клуб сообщил:
ФК «Ахмат» впервые подготовил чёрно-зелёный комплект игровой формы. Автором эскиза стал заслуженный художник Чеченской Республики Рустам Яхиханов.
На форме изображены сторожевые башни, которые являются одним из ярчайших архитектурных и культурных символов нашего региона. Такое джерси переносит спортивный стиль в повседневный лайфстайл.
Выездной вариант:
Второй комплект — от бренда JOGEL, выполнен в наших традиционных бело-зелёных цветах с рисунком, напоминающим горные массивы Чеченской Республики.
Это посвящение нашей природе, культурным традициям и флагу.
Также был презентован третий комплект:
Форма разработана брендом JOGEL и соответствует самым актуальным требованиям к спортивной экипировке высшего уровня.