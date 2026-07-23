«Ахмат» презентовал форму на новый сезон

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«Ахмат» представил новую форму на сезон 2026/27. О домашнем комплекте клуб сообщил:

ФК «Ахмат» впервые подготовил чёрно-зелёный комплект игровой формы. Автором эскиза стал заслуженный художник Чеченской Республики Рустам Яхиханов. На форме изображены сторожевые башни, которые являются одним из ярчайших архитектурных и культурных символов нашего региона. Такое джерси переносит спортивный стиль в повседневный лайфстайл.

Выездной вариант:

Второй комплект — от бренда JOGEL, выполнен в наших традиционных бело-зелёных цветах с рисунком, напоминающим горные массивы Чеченской Республики. Это посвящение нашей природе, культурным традициям и флагу.

Также был презентован третий комплект: