«Милан» принял решение по будущему Рафаэла Леау

«Милан» собирается расстаться с нападающим Рафаэлом Леау.
«Россонери» готовы отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа, если не поступит предложений по трансферу португальца. При этом с продажи Леау «Милан» хочет выручить 50 млн евро.
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