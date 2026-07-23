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«Милан» принял решение по будущему Рафаэла Леау

сегодня, 13:44

«Милан» собирается расстаться с нападающим Рафаэлом Леау.

«Россонери» готовы отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа, если не поступит предложений по трансферу португальца. При этом с продажи Леау «Милан» хочет выручить 50 млн евро.

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Милан  Леау Рафаэл
Перевод с x.com Фото: ФК Милан
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