«Милан» принял решение по будущему Рафаэла Леау

сегодня, 13:44

«Милан» собирается расстаться с нападающим .

«Россонери» готовы отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа, если не поступит предложений по трансферу португальца. При этом с продажи Леау «Милан» хочет выручить 50 млн евро.