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«Барселона» объявила о переходе Адейеми

сегодня, 13:49

Нападающий Карим Адейеми перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». Контракт подписан до 2031 года.

Форвард играл под руководством главного тренера каталонской команды Ханса-Дитера Флика в сборной Германии.

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Джохар Ву
Джохар Ву
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