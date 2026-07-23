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Луис Энрике подпишет новый контракт с ПСЖ

сегодня, 14:09

Луис Энрике продолжит тренировать ПСЖ.

Испанский специалист договорился о новом контракте с парижанами. Сделка будет заключена до конца сезона-2029/30. В ближайшее время об этом должно быть объявлено официально.

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ПСЖ  Энрике Луис
Перевод с x.com Фото: Сайт УЕФА
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