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Нового тренера Франции объявят 28 июля

сегодня, 14:37

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло представит нового главного тренера сборной 28 июля на утренней пресс-конференции.

Это произойдёт после внеочередного заседания исполнительного комитета.

После завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года, на котором она дошла до полуфинала, где уступила Испании (0:2), её покинул Дидье Дешам, работавший с лета 2012-го.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:48
Я не знаю какую сборную возглавит Гвардиола, но я на 99% уверен, что следующим тренером сборной Франции будет Зидан.
DXTK
DXTK ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 15:43, ред.
Ну так скажем ПСЖ тренирует испанец Энрике две Лч подряд......Гвард тоже испанец сейчас испанские тренеры диктуют моду.....берут самые вкусные титулы.

Бразильцы взяли Анчелотти, Англия Тухеля, ........ Франция может тоже кардинально изменится пригласив иностранца......

PS Тогда по вашему какую сборную возглавит Гвардиола????.....Италию? Аргентину? Голландию? или может Англию если те Тухеля уволят из-за поражения Аргентинцам??????
Drosmo
Drosmo ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:34
Не поставят. Франция уже много лет ставит у руля исключительно французов. Так что назначение Зидана - это уже факт, только ещё не озвученный.
DXTK
DXTK
сегодня в 15:12
Будет смешно....если место Зидана поставят Гвардиолу......испанец как раз свободен и хочет возглавить сборную.........
Гость
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