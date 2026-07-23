Нового тренера Франции объявят 28 июля

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло представит нового главного тренера сборной 28 июля на утренней пресс-конференции.
Это произойдёт после внеочередного заседания исполнительного комитета.
После завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года, на котором она дошла до полуфинала, где уступила Испании (0:2), её покинул Дидье Дешам, работавший с лета 2012-го.
Бразильцы взяли Анчелотти, Англия Тухеля, ........ Франция может тоже кардинально изменится пригласив иностранца......
PS Тогда по вашему какую сборную возглавит Гвардиола????.....Италию? Аргентину? Голландию? или может Англию если те Тухеля уволят из-за поражения Аргентинцам??????