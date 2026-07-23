Нового тренера Франции объявят 28 июля

сегодня, 14:37

Президент Федерации футбола Франции (FFF) представит нового главного тренера сборной 28 июля на утренней пресс-конференции.

Это произойдёт после внеочередного заседания исполнительного комитета.

После завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года, на котором она дошла до полуфинала, где уступила Испании (0:2), её покинул Дидье Дешам, работавший с лета 2012-го.