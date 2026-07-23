Ещенко назвал абсурдным желание «Спартака» переиграть Суперкубок России

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил желание «красно-белых» переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом».
Никто ничего не будет переигрывать. Вы смеетесь? Конечно, я не верю в это. «Спартаку» надо было что-то подать. А вот примут ли его? Конечно, нет. Что за абсурд? В мировом футболе-то матчи не переигрывали, когда произошла скандальная ситуация между Марокко и Сенегалом. Тут точно не будет ничего.
Что же касается непосредственно дельфина...
Убогий он.
Убогий и скудоумный.
Я бы на месте руководства КБ дал командк своим "воробышкам' не трогать его.
дельфин и так жизнью обиженный, а обиженных трогать - себя не уважать...
Пенальти то почему левый???
Многие независимые утверждают что пенальти был...
1 проигрыш Спартака Зениту хорошо.....а два - лучше....