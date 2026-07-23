Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Ещенко назвал абсурдным желание «Спартака» переиграть Суперкубок России

сегодня, 15:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил желание «красно-белых» переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Никто ничего не будет переигрывать. Вы смеетесь? Конечно, я не верю в это. «Спартаку» надо было что-то подать. А вот примут ли его? Конечно, нет. Что за абсурд? В мировом футболе-то матчи не переигрывали, когда произошла скандальная ситуация между Марокко и Сенегалом. Тут точно не будет ничего.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ещенко Андрей  Стадион «Нижний Новгород»
Источник: sport-express.ru Фото: Artem Kuzhlev / The Football Union of Russia
Кирилл Глебов заявил, что Челестини хвалил игроков ЦСКА после поражений
Сегодня, 11:30
Вендел: «Может быть, играл бы в „Реале“, а может — в „Барселоне“»
Сегодня, 10:54
Хлестов: «„Спартак“ способен бороться за места с первого по третье»
Вчера, 23:56
Радимов сравнил Соболева с Месси
Вчера, 22:51
Сёмин считает, что «Спартак» не нуждается в усилении состава
Вчера, 22:18
Сёмин считает, что уход Воробьёва не станет потерей для «Локомотива»
Вчера, 21:13
Сортировать
Все комментарии
a52h4qnj2zwt
a52h4qnj2zwt
сегодня в 15:48
А матч Ливерпуль-Спартак переиграть не хотят?
derrik2000
derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 15:48, ред.
А ещё, по моему мнению, нужно оперативно гнать из Спартака того, кто вообще прилумал это требование с переигровкой!
Что же касается непосредственно дельфина...
Убогий он.
Убогий и скудоумный.
Я бы на месте руководства КБ дал командк своим "воробышкам' не трогать его.
дельфин и так жизнью обиженный, а обиженных трогать - себя не уважать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:44
Извиняюсь...не смотрел...ибо победитель был очевиден....
Пенальти то почему левый???
Многие независимые утверждают что пенальти был...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:34
Абсурд конечно , но провокатора соболя наказать надо....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:31
Проигрыш это не когда тебе бьёт левый пенальти игрок, который должен был быть удалён
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:29
Пусть Ещенко внимательно изучит чем закончилась история с тем матчем в Африке
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:23, ред.
Почему бы и не переиграть....???
1 проигрыш Спартака Зениту хорошо.....а два - лучше....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 