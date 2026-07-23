Ещенко назвал абсурдным желание «Спартака» переиграть Суперкубок России

Бывший защитник «Спартака» оценил желание «красно-белых» переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Никто ничего не будет переигрывать. Вы смеетесь? Конечно, я не верю в это. «Спартаку» надо было что-то подать. А вот примут ли его? Конечно, нет. Что за абсурд? В мировом футболе-то матчи не переигрывали, когда произошла скандальная ситуация между Марокко и Сенегалом. Тут точно не будет ничего.