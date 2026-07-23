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Гави не считает, что Молину и Паредеса нужно дисквалифицировать

сегодня, 15:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился в доп. время

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о драке с участием защитника Науэля Молины и хавбека Леандро Паредеса после окончания финального матча чемпионата мира Испания — Аргентина и считает, что их не нужно отстранять.

Честно говоря, я не думаю, что их следует дисквалифицировать. Понимаю, что это не лучший пример для детей, но думаю, что в футболе есть и более жестокая сторона. Возможно, самым логичным решением для меня было бы удалить их с поля прямо во время матча, и всё, но это всё футбол, и так должно быть всегда.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:42
Гави как истинный рыцарь, не хочет добить поверженных))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:40
Согласен....пусть лучше играют...
Неизвестно что эти людоеды во время отстранения отчебучат.....
Гость
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