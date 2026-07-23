Гави не считает, что Молину и Паредеса нужно дисквалифицировать

Полузащитник «Барселоны» высказался о драке с участием защитника и хавбека после окончания финального матча чемпионата мира Испания — Аргентина и считает, что их не нужно отстранять.

Честно говоря, я не думаю, что их следует дисквалифицировать. Понимаю, что это не лучший пример для детей, но думаю, что в футболе есть и более жестокая сторона. Возможно, самым логичным решением для меня было бы удалить их с поля прямо во время матча, и всё, но это всё футбол, и так должно быть всегда.