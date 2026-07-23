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Два игрока сборной Испании получили помидоры за победу на ЧМ

сегодня, 15:54

Полузащитники сборной Испании Гави и Фабиан Руис получили необычную награду после победы на чемпионате мира.

В родном городе футболистов Лос-Паласиос-и-Вильяфранке им вручили в общей сложности 152 килограмма помидоров – количество, точно соответствующее их весу.

Город в андалузской провинции Севилья известен далеко за пределами региона выращиванием помидоров, поэтому решил оригинальным образом отметить футболистов. Игроку «Барселоны» вручили 68 килограммов овощей, а представителю ПСЖ — 84.

Подобное происходит не впервые. После первой победы Испании на ЧМ в 2010 году также был отмечен ещё один уроженец города Хесус Навас.

Два игрока сборной Испании получили помидоры за победу на ЧМ

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Испания  Гави  Руис Фабиан
Перевод с sport.sky.de Фото: Соцсети Хуана Мануэля Валле Чакона
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Все комментарии
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bxxb5tcq27x5
сегодня в 16:01
Возможно для тех мест это очень почетно.
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