Два игрока сборной Испании получили помидоры за победу на ЧМ

Полузащитники сборной Испании Гави и Фабиан Руис получили необычную награду после победы на чемпионате мира.
В родном городе футболистов Лос-Паласиос-и-Вильяфранке им вручили в общей сложности 152 килограмма помидоров – количество, точно соответствующее их весу.
Город в андалузской провинции Севилья известен далеко за пределами региона выращиванием помидоров, поэтому решил оригинальным образом отметить футболистов. Игроку «Барселоны» вручили 68 килограммов овощей, а представителю ПСЖ — 84.
Подобное происходит не впервые. После первой победы Испании на ЧМ в 2010 году также был отмечен ещё один уроженец города Хесус Навас.