Два игрока сборной Испании получили помидоры за победу на ЧМ

сегодня, 15:54

Полузащитники сборной Испании и получили необычную награду после победы на чемпионате мира.

В родном городе футболистов Лос-Паласиос-и-Вильяфранке им вручили в общей сложности 152 килограмма помидоров – количество, точно соответствующее их весу.

Город в андалузской провинции Севилья известен далеко за пределами региона выращиванием помидоров, поэтому решил оригинальным образом отметить футболистов. Игроку «Барселоны» вручили 68 килограммов овощей, а представителю ПСЖ — 84.