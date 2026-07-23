Новая форма «Крыльев Советов» вдохновлена космосом

«Крылья Советов» презентовали форму на сезон 2026/27.

Домашний вариант разработан брендом Kelme совместно с техническим партнёром — компанией Wildberries, он вдохновлён космосом. Самарский клуб отметил:

Центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной.

Выездной комплект делает отсылку к образу скафандра космонавта:

Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.