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Новая форма «Крыльев Советов» вдохновлена космосом

сегодня, 15:59

«Крылья Советов» презентовали форму на сезон 2026/27.

Домашний вариант разработан брендом Kelme совместно с техническим партнёром — компанией Wildberries, он вдохновлён космосом. Самарский клуб отметил:

Центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной.

Новая форма «Крыльев Советов» вдохновлена космосом

Выездной комплект делает отсылку к образу скафандра космонавта:

Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность.

Новая форма «Крыльев Советов» вдохновлена космосом

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Все комментарии
uvcpyyyyq39r
uvcpyyyyq39r
сегодня в 16:03
Пока никакого космоса на ней не видно, не понятно что.
Гость
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