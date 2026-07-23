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Александр Мостовой: «Я не верю в переигровку матча за Суперкубок России»

сегодня, 16:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о желании «красно-белых» переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Ошибка была в том, что ВАР назначили пенальти за игру рукой Джику. Это позволило «Зениту» сравнять и выиграть трофей. Если бы не эта ошибка, «Спартак» бы выиграл. Ситуация с Соболевым останется на его совести. Три года назад он дрался с футболистами «Зенита», а теперь... Это хайп, сейчас многие так делают, не думая, что будет дальше. В переигровку я не верю. Надо было подумать и сказать, что пенальти не было. Человеку случайно попал мяч в руку.

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Мостовой Александр  Стадион «Нижний Новгород»
Источник: sport-express.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:29
Два Суперкубка за один сезон - это круто !!!
Даёшь переигровку !!!!
yw6r2ftmhafb
yw6r2ftmhafb
сегодня в 16:11
Ну Усё.... Царь сказал, значит так оно и есть....
Гость
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