Александр Мостовой: «Я не верю в переигровку матча за Суперкубок России»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о желании «красно-белых» переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом».

Ошибка была в том, что ВАР назначили пенальти за игру рукой Джику. Это позволило «Зениту» сравнять и выиграть трофей. Если бы не эта ошибка, «Спартак» бы выиграл. Ситуация с Соболевым останется на его совести. Три года назад он дрался с футболистами «Зенита», а теперь... Это хайп, сейчас многие так делают, не думая, что будет дальше. В переигровку я не верю. Надо было подумать и сказать, что пенальти не было. Человеку случайно попал мяч в руку.