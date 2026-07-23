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Страны Африки заинтересованы в приглашении российских судей

сегодня, 16:28

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о заинтересованных в работе российских арбитров в своих чемпионатах странах.

Востребованность в наших судьях высока. Приглашения поступают иногда из самых удивительных локаций, честно сказать.

Все африканские страны интересовались. У нас есть судьи, которые подтверждают качество — те же Сергей Карасёв и Кирилл Левников. Но есть и молодые ещё лучше, можно потихоньку-потихоньку их подтягивать и тоже напитывать международной практикой.

Это получается. Но с учётом логистических особенностей и приоритетов нашего чемпионата мы тоже не можем сказать судьям съездить в Латинскую Америку, на чемпионат Бразилии, отсудить там матч. Для медиа это будет здорово, но мы потеряем судью на довольно длительное время: перелёты, джетлаги и прочее. Поэтому приглашения есть, но пользуемся мы только теми, которые нам позволяют получать международную практику с минимальным ущербом для проведения чемпионата России.

Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и прочее. Если там сейчас ситуация опять не разгорится, в принципе, они возможны. Азиатские страны заинтересованы в сотрудничестве. Но сейчас с логистикой тяжело: много часовых поясов, тяжеловато судьям так работать. Повторюсь, наш приоритет — чемпионат России. Нас оценивают здесь, основную зарплату судьям платят здесь — надо качество давать здесь. Международная практика — хорошо, но не в ущерб чемпионату России.

Не исключаю, что можно поехать (в Африку). У нас есть январь и февраль, когда судьи могут работать.

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