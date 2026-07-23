Адейеми — о переходе в «Барселону»: «Это самый большой клуб в мире»

Нападающий Карим Адейеми прокомментировал свой переход в «Барселону».
Я очень взволнован. Я думаю, что буду играть за самый большой клуб в мире. Все болеют за «Барселону», для меня это честь — быть здесь.
Я очень взволнован. Я думаю, что буду играть за самый большой клуб в мире. Все болеют за «Барселону», для меня это честь — быть здесь.
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