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Карапузов вернулся в «Урал»

сегодня, 16:44

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Владислав Карапузов продолжит карьеру в «Урале». Команда из Екатеринбурга арендовала футболиста до конца сезона 2026/27.

Хавбек уже играл в клубе в минувшем сезоне.

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