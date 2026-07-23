Гарначо ушёл в аренду в «Астон Виллу»

сегодня, 16:57

«Астон Вилла» арендовала полузащитника «Челси» . Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона 2026/27.

Футболист выступает за лондонский клуб с лета 2025 года, куда перешёл из «Манчестер Юнайтед».