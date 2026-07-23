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Гарначо ушёл в аренду в «Астон Виллу»

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Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 17:20
Астон Вилла в последнее время та команда, которая реально реанимирует игроков, которых начинают списывать.
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