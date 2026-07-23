КДК оштрафовал Соболева после игры со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти).
После реализованного пенальти форвард подбежал к сектору «красно-белых» и указал на фамилию на футболке, что привело к потасовке игроков.
Соболев наказан по части 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка.
На камеру все могут быть суперменами....
Приехал бы в стан красно-белых болельщиков...или в штаб Фратрии....и позировал бы там , показывая на фамилию на футболке.....
Лишний раз показал себя болельщикам кто он...
Ему нравится ходить оплеванным ?