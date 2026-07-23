КДК оштрафовал Соболева после игры со «Спартаком»

сегодня, 17:28

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал нападающего «Зенита» на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти).

После реализованного пенальти форвард подбежал к сектору «красно-белых» и указал на фамилию на футболке, что привело к потасовке игроков.