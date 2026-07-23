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КДК оштрафовал Соболева после игры со «Спартаком»

сегодня, 17:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева на 30 тысяч рублей после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 по пенальти).

После реализованного пенальти форвард подбежал к сектору «красно-белых» и указал на фамилию на футболке, что привело к потасовке игроков.

Соболев наказан по части 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка.

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Источник: rfs.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:23
Показная бравада не есть показатель крутости.......
На камеру все могут быть суперменами....
Приехал бы в стан красно-белых болельщиков...или в штаб Фратрии....и позировал бы там , показывая на фамилию на футболке.....
lotsman
lotsman
сегодня в 18:04
Многие футболисты празднует забитый гол подобным образом. Именно указывая болельщикам своего соперника указывая на свою футболку. И никому это не возбронялось. А сейчас решили ввести новые наказания?!
s6mspga8absq
s6mspga8absq ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Не похоже, что Соболев оплеванный, очень даже прекрасно себя чувствует.
Стельмах
Стельмах
сегодня в 17:56
Наказание настолько суровое, что Соболев сразу исправился.
vgt8v6ek2s6p
vgt8v6ek2s6p
сегодня в 17:54
Соболев действует так, как его научили в спартаке. Толи еще будет. Играй Соболев даже в Краснодаре, он бы себе не позволял такого.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 17:47
Это как для простого человека 30 рублей. Смешно🤣
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 17:43
Вопрос один: клуб оштрафовал этого тупого провокатора. Это он так "отблагодарил" болельщиков Спартака, за поддержку, в то время, что он провёл в команде.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 17:37
На 30 тысяч? Сурово. Даже очень. Вот интересно - он заметит, что на карточку в день пришло не 633 тысячи, а всего 603?
BDA81
BDA81
сегодня в 17:33
Ну всё. Справедливость восторжествовала. Спартак доволен. Все довольны)))) А истерили то сколько.)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 17:33
Дельфин верен своим быдловатый принципам поведения...
Лишний раз показал себя болельщикам кто он...
Ему нравится ходить оплеванным ?
Гость
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