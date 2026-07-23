Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Суперкубок 2026

КДК отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России

сегодня, 17:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест «Спартака» и оставил в силе результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти).

Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб „Спартак-Москва“ на результат матча за Суперкубок России между ФК „Спартак-Москва“ – ФК „Зенит“, состоявшегося 18 июля 2026 года.

Результат матча за Суперкубок России между ФК „Спартак-Москва“ – ФК „Зенит“, состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе.

Ранее „красно-белые“ требовали переигровки из-за предполагаемого нарушения правил: перед серией пенальти без жеребьёвки было решено пробивать удары в ворота, за которыми находились болельщики „Зенита“.

Подписывайся в ВК
Все новости
Стадион «Нижний Новгород»
Источник: rfs.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
КДК РФС: «„Спартак“ потребовал переиграть матч за Суперкубок России»
Сегодня, 12:19
Дюков не видит проблем в лимите на легионеров и карте болельщика
13 июля
ОфициальноСафиуллин, Зырянов и Масляев получили места в исполкоме РФС
27 июня
ОфициальноМирзоян избран первым вице-президентом РФС
25 июня
В РФС положительно оценили идею нового турнира ФИФА с участием России
16 июня
РФС ведёт переговоры о допуске клубов и сборных
13 июня
Сортировать
Все комментарии
Groboyd
Groboyd
сегодня в 18:33
Надо было просто уходить с поля, когда был нарушен регламент. И пусть питерская ху... праздновала эту го... победу.
    Capral
    Capral
    сегодня в 18:29
    Да с самого начала было ясно, что ни о какой переигровке речи быть не может. Спартак сам виноват. Имея полное преимущество по игре, владея инициативой и вести игру по своему сценарию, но при этом проиграть- это очень обидно, и вместе с тем очень глупо. А этого урода, который привез пенальти надо наказать. Ведь это же он, если ничего не путаю, в первой кубковой игре с Динамо, пяточкой фраернулся на углу своей штрафной и получил гол? Ну вот, не первый раз привозит.
    А причин для переигровки и близко нет. Даже странно, что в Спартаке подали подобный запрос...
    xbbcg4ktxj2s
    xbbcg4ktxj2s
    сегодня в 18:25
    И где то в дали послышалось эхо Федуна из 2020 года.

    «Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу»
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    сегодня в 18:18
    5rmd26xmvmw9
    5rmd26xmvmw9
    сегодня в 18:08
    Скоро спартак потребует проводить все матчи чемпионата на своем стадионе и чтобы все матчи судил только Москалев.
    9xuw2cd8vzdc
    9xuw2cd8vzdc
    сегодня в 18:00
    Спартак нужно оштрафовать за то, что отвлекали КДК на всякие пустяки.
    vrr4nj4aevph
    vrr4nj4aevph
    сегодня в 17:58
    Разве может быть другой вариант?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     