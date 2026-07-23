КДК отказал «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок России

сегодня, 17:53

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил протест «Спартака» и оставил в силе результат матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:1, 2:4 по пенальти).

Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб „Спартак-Москва“ на результат матча за Суперкубок России между ФК „Спартак-Москва“ – ФК „Зенит“, состоявшегося 18 июля 2026 года. Результат матча за Суперкубок России между ФК „Спартак-Москва“ – ФК „Зенит“, состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе.

Ранее „красно-белые“ требовали переигровки из-за предполагаемого нарушения правил: перед серией пенальти без жеребьёвки было решено пробивать удары в ворота, за которыми находились болельщики „Зенита“.