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Григорьянц объяснил решение КДК по протесту «Спартака»

сегодня, 18:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему «Спартаку» отказали в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».

Решение о непроведении жеребьёвки перед пробитием послематчевых пенальти главный арбитр принял на основании информации координационного штаба по соображениям безопасности. Это полностью соответствует правилам игры.

Результат матча может быть аннулирован только при грубом нарушении правил — например, из-за несоответствия размеров ворот или поля либо участия дисквалифицированного или незаявленного футболиста. Непроведение жеребьёвки по соображениям безопасности нарушением не является, поэтому КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении протеста и оставил результат матча без изменения.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:49, ред.
Причина для переигровки настолько мерзкая, что даже говорить об этом неохота. Так низко ещё никто не пал. Спартак был СПАРТАКОМ. А это уже не то.
    kxvjdwf8darr
    kxvjdwf8darr
    сегодня в 18:45
    Даже в 90-е годы, когда спартаку чемпионства просто дарили, такого не могло бы быть.
      Гость
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