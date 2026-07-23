Григорьянц объяснил решение КДК по протесту «Спартака»

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Глава КДК РФС объяснил, почему «Спартаку» отказали в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».

Решение о непроведении жеребьёвки перед пробитием послематчевых пенальти главный арбитр принял на основании информации координационного штаба по соображениям безопасности. Это полностью соответствует правилам игры.