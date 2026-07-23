Григорьянц объяснил решение КДК по протесту «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему «Спартаку» отказали в переигровке матча за Суперкубок России против «Зенита».
Решение о непроведении жеребьёвки перед пробитием послематчевых пенальти главный арбитр принял на основании информации координационного штаба по соображениям безопасности. Это полностью соответствует правилам игры.
Результат матча может быть аннулирован только при грубом нарушении правил — например, из-за несоответствия размеров ворот или поля либо участия дисквалифицированного или незаявленного футболиста. Непроведение жеребьёвки по соображениям безопасности нарушением не является, поэтому КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении протеста и оставил результат матча без изменения.