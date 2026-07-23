Fan ID за прошлый сезон получили около 940 тысяч человек

В прошлом сезоне Fan ID получили около 940 тысяч человек.
Всего в России выдано 3,869 млн паспортов болельщика, сообщает пресс-служба РПЛ.
Около 770 тысяч документов оформлены на детей младше 14 лет.
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