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Fan ID за прошлый сезон получили около 940 тысяч человек

сегодня, 18:48

В прошлом сезоне Fan ID получили около 940 тысяч человек.

Всего в России выдано 3,869 млн паспортов болельщика, сообщает пресс-служба РПЛ.

Около 770 тысяч документов оформлены на детей младше 14 лет.

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Источник: premierliga.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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